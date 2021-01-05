В Европе рекордно подорожал газ: установлена самая высокая цена за 23 месяца

Цена газа превысила $253 за тысячу кубометров. Фото: unsplash.com

В первый день торгов 2021 года спотовая цена газа в Европе превысила отметку в $253 за тысячу кубометров.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $ 253,5 за тысячу кубометров после $243 на новогодние праздники и $244 на понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

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Это максимальное значение за последние 23 месяца - с 25 января 2019 года. Причинами такого роста называют снижение температуры воздуха, сокращение поставок газа из России и в сжиженном виде через море.

В прошлом месяце газ в среднем торговался по $202, в ноябре 2020 - по $168 за тысячу кубометров.

По сравнению с январем 2020 года, сейчас поступления газа в трубопроводную сеть Европу через терминалы СПГ снижается наполовину. Это может быть самым резким снижением за сезон.

В 2020 году транзит газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 55,8 млрд куб. м газа. Это на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.