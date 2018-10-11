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четверг, 11 октября 2018 14:26

В День защитника пустят 14 дополнительных поездов

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В День защитника пустят 14 дополнительных поездов
Дополнительные поезда будут курсировать по 14 маршрутам. Фото: ic.pics.livejournal.com

14 дополнительных поездов пустят ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Как сообщает пресс-служба Урзализници, поезд № 191/192 Киев-Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 8:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев-Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 207 Киев-Ужгород 12 октября будет отправляться из Киева в 15:28 и будет прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении 13 октября будет отправляться из Ужгорода в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 239 Киев-Ужгород отправится из Киева 12 и 14 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 13 и 15 октября в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 14 октября в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении рейс будет осуществлен 13 октября в 18:10, поезд прибудет в Киев в 10:28.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 294/293 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 12 октября и в Хмельницкий 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд № 202 Днепр - Киев будет курсировать в Киев 12 октября. Отправление из Днепра в 00:04 и прибытие в Киев в 13:41. В обратном направлении поезд будет курсировать 16 октября в 11:30 с прибытием в 00:07.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении - отправление в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33.

Поезд № 272/271 Одесса - Харьков в Одессу будет курсировать 11 и 15 октября, обратно 12 и 16 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков в 8:02. Отправление из Харькова в 16:13 и прибытие в Одессу в 09:03.

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Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 12 октября в Ужгород и 28 апреля и 15 октября в Харьков. Отправление из Харькова в 12:05 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 16:36 следующего дня.

Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 13 и 15 октября. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 736 Киев - Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 6:12.

Поезд № 755/756 Киев - Львов 12 и 15 октября отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 5:18.

В Украине с 1 октября подорожали железнодорожные билеты. Цены выросли на 12%.

Это второй этап подорожания. Впервые тарифы выросли 30 мая на 12%.

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Дата
11
октября

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