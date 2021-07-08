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четверг, 08 июля 2021 14:22

"УЗ" заморозила выплату премий и взяла кредит на зарплаты - СМИ

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&quot;УЗ&quot; заморозила выплату премий и взяла кредит на зарплаты - СМИ
СМИ: В "Укрзализныце" перестали платить премии, но выплатили 750 млн дивидендов. Фото: Дія

"Укрзализныця" на неопределенное время заморозила выплаты целого ряда премиальных начислений.

Соответствующий документ опубликовало издание Апостроф.

Исходя из формулировок распоряжения, такое решение напрямую связано с тяжелым финансовым состоянием компании. По данным источника издания в Мининфраструктуры, компания была вынуждена взять кредит на более 900 млн грн. для выплаты даже основной части зарплаты. Одновременно "УЗ" перечислила правительству 750 млн грн. дивидендов за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.

Согласно копии письма главы правления "УЗ" Ивана Юрика главному бухгалтеру предприятия, руководителям и главным бухгалтерам структурных подразделений от 5 июля 2021 года, целый ряд премий и надбавок, которые регулярно получают сотрудники компании, будут заморожены на неопределенный срок. В частности, согласно документу, выплаты за апрель - июнь 2021 года должны быть осуществлены только по особому указанию руководства "УЗ", с целью "сбалансирования расходов в первой половине июля".

Это далеко не первая ситуация, когда компания подходит критически близко к невыполнению своих даже базовых обязательств перед сотрудниками и начинает задерживать зарплату, отмечает издание. Например, в марте профсоюзы уже обращались с требованием погашения долгов и повышения зарплат к предшественнику Юрыка Владимиру Жмаку. Уже после смены руководства Юрык даже обещал выполнить требования и повысить зарплаты рабочим на 10%.

1 июля стало известно, что компания выплатила 750 млн грн. дивидендов государству за 2019 год. Указывается, что 750 млн грн. - это 30% чистой прибыли за 2019 год. При этом 1,7 млрд грн. чистой прибыли отправили на погашение убытков предыдущих лет.

Согласно данным, обнародованным в СМИ, уже за первые 3 месяца работы компании в 2021 году убыток также составил 1,7 млрд грн. По итогам полного 2020 года "Укрзализныця" отчиталась об 11,9 млрд грн убытков. Ее обязательства превышали активы на 17 млрд грн., то есть фактически компания является банкротом.

Кредитная задолженность - одна из ключевых проблем Укрзализныци. По данным Юрыка, компания имеет около 37 млрд грн. долгов перед ЕБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" и другими. При этом нужно отметить, что компания регулярно доводит ситуацию до критической точки, реструктуризируя кредиты в последний момент. Например, так было с кредитом "Сбербанка", из-за которого компании понижали кредитные рейтинги международные рейтинговые агентства.

О том, что нужно перестать накапливать непонятные кредиты и доводить таким образом компанию до банкротства, буквально несколько месяцев назад говорил Президент Владимир Зеленский. "Сейчас мы, прежде всего правительство, снова оказываем давление, чтобы уволить руководство "Укрзализныци". И это будет постоянно, пока не сменятся все звенья, начиная с высшего, и до низших. Потому что это предприятие является банкротом уже много лет. И только силой, посадками можно навести там порядок", – сказал Зеленский.

"Тем не менее, в "УЗ", по всей видимости, решили игнорировать требования Банковой и вместо перераспределения внутренних резервов, вновь вышли на рынок заимствований, вгоняя предприятия в еще большую долговую яму", - говорится в материале.

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Дата
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