Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда

 
Ексклюзивы
1/5
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 414
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1116
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 21987
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 819
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3645
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6696
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 396
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1332
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2709
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3897
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 180
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1116
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1089
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11079
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 63
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 15:42

Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда

  Комментировать
Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда
Срок продажи увеличили до 60 суток. Фото: РБК

Укрзализныця увеличила сроки предварительной продажи билетов.

Срок увеличили с 45 до 60 суток до даты отправки, сообщает пресс-служба компании.

Услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и для беспересадочных вагонов.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали стратегию Укрзализныци в случае возобновления сообщения с ДНР и ЛНР

Продажа билетов заранее доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс", кроме поездов №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №10/9 Киев - Мариуполь, №20/19 Киев - Лисичанск и поездов международного сообщения со странами Запада формирования Укрзализныци.

Укрзализныця планирует повысить тарифы на билеты в пассажирских поездах до рыночного уровня. Компания намерена отказаться от субсидирования потерь при перевозке пассажиров за счет прибыли от грузовых перевозок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 26883
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 11 Просмотров: 21978
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 16223
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14742
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 13297
Экономика
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии Просмотров: 117
Когда начнет дорожать доллар
Когда начнет дорожать доллар Просмотров: 765
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает Просмотров: 891
Курс доллара уверенно падает
Курс доллара уверенно падает Просмотров: 414
Введение рынка электроэнергии позволит сдержать тарифы – Корольчук
Введение рынка электроэнергии позволит сдержать тарифы – Корольчук Просмотров: 54
Больше всего комментируют
24
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
11
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
6
На передовой разводят войска
4
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
Голосов: 20845
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua