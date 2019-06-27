Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда

Срок продажи увеличили до 60 суток. Фото: РБК

Укрзализныця увеличила сроки предварительной продажи билетов.

Срок увеличили с 45 до 60 суток до даты отправки, сообщает пресс-служба компании.

Услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и для беспересадочных вагонов.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали стратегию Укрзализныци в случае возобновления сообщения с ДНР и ЛНР

Продажа билетов заранее доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс", кроме поездов №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №10/9 Киев - Мариуполь, №20/19 Киев - Лисичанск и поездов международного сообщения со странами Запада формирования Укрзализныци.

Укрзализныця планирует повысить тарифы на билеты в пассажирских поездах до рыночного уровня. Компания намерена отказаться от субсидирования потерь при перевозке пассажиров за счет прибыли от грузовых перевозок.