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среда, 29 июля 2020 07:10

Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

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Утром Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 7 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 29 июля установил курс доллара на уровне 27,68 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 15 коп. Стоит 32,45 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,60 грн. Продают по 27,66 грн.

За евро предлагают 32,13 грн. Продают по 32,31 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
29
июля

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