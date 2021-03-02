Условия и риски ипотеки под 7%: что нужно для оформления

На доступные кредиты могут претендовать все украинцы. Фото: pexels.com

С 1 марта стартовала программа выдачи доступной ипотеки под 7%. Чтобы получить квартиру, нужно выполнить ряд условий и оплатить минимальный взнос.

До конца года планируют выдать до 5 тыс. кредитов. Проценты частично будет платить заемщик, частично - государство. В зависимости от банка это может быть 14-16%. Впрочем, человек будет платить лишь 7%, пишет ТСН.

На доступные кредиты могут претендовать все украинцы. Однако, размер жилья не должен превышать 50 кв.м на семью из двух человек. На каждого дополнительного члена семьи можно добавить 20 кв.м.

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Есть ограничения и по доходам семьи. Если семья получает более 10 среднемесячных заработных плат по региону, то в кредитовании будет отказано. Также нужно доказать свою платежеспособность.

Другие условия предоставления кредита:

- плательщик не старше 70 лет на момент погашения задолженности;

- минимальный взнос - от 15%;

- сумма ипотеки не должна превышать 2 млн грн;

- кредит предоставляется сроком до 20 лет;

- жилье не должно быть старше 3-х лет.

В то же время, если человек не вовремя будет платить по ипотеке, то потеряет выгодные условия. Фонд развития предпринимательства прекратит платить разницу в процентах и человек будет платить стандартную ставку. Сейчас это не более 12% для вторичного жилья, и более 15% - для первичного.

Первые 7 банков в Украине заключили соглашения для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%. Соглашения для участия в программе уже заключили Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Приватбанк, Мегабанк, Кредобанк и "ОТП банк".