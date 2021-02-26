Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%

Программа запускается с 1 марта. Фото: pexels.com

Первые 7 банков в Украине заключили соглашения для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%.

Программа запускается с 1 марта. Госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку сроком до 30 лет, с первым взносом 20%, пишет "Сегодня".

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Соглашения для участия в программе уже заключили Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Приватбанк, Мегабанк, Кредобанк и "ОТП банк".

Всего в программе планируют принять участие 25 финансовых учреждений.

Для украинцев отменили ряд требований для участия в программе "Доступная ипотека" под 7%.