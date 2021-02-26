Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 522
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 612
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1782
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 432
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1683
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2952
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2979
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
8
5
7
6
8
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 153
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 612
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1683
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2952
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 0
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 16:44

Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%

  Комментировать
Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%
Программа запускается с 1 марта. Фото: pexels.com

Первые 7 банков в Украине заключили соглашения для реализации госпрограммы доступной ипотеки под 7%.

Программа запускается с 1 марта. Госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку сроком до 30 лет, с первым взносом 20%, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие риски следует учесть при оформлении ипотеки

Соглашения для участия в программе уже заключили Укргазбанк, Ощадбанк, "Глобус", Приватбанк, Мегабанк, Кредобанк и "ОТП банк".

Всего в программе планируют принять участие 25 финансовых учреждений.

Для украинцев отменили ряд требований для участия в программе "Доступная ипотека" под 7%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали список банков, которые будут выдавать ипотеку под 7%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 24183
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14112
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10819
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6417
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11
 Просмотров: 5949
Экономика
Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют
Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют
 Просмотров: 27
Украинцы массово шлют деньги в Россию
Украинцы массово шлют деньги в Россию Просмотров: 1026
Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки
Таксисты списывают деньги с карточек украинцев за несуществующие поездки Просмотров: 306
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
8
 Просмотров: 1728
Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине
Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Голосов: 26201
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть