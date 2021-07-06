Ушел с молотка Мишковицкий спиртзавод

Спиртзавод на Тернопольщине продали за третьим разом. Фото: spfu.gov.ua

На Тернопольщине состоялся повторный онлайн-аукцион по приватизации имущества Мишковицкого спиртзавода.

Объект продан за 23 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Объект расположен в 15 км от Тернополя. На открытых торгах за него соревновались четыре участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены - с 7,3 млн до 23 млн грн.

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Теперь победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет.

Только после всех этих процедур приватизация Мишковицкого спиртзавода будет считаться официально завершенной.

Имущество Рава-Русского спиртзавода продали за 31,74 млн грн. На открытых торгах соревновались два участника. Они увеличили цену со стартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.