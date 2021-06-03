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четверг, 03 июня 2021 14:02

Укрпочта объявила два тендера на $65 млн — что построят

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Укрпочта объявила два тендера на $65 млн — что построят
Ожидаемая стоимость депо в Ивано-Франковске - $13 млн, хаба во Львове - $52 млн. Фото: Елена Луценко

Укрпочта объявила два тендера на строительство нового автоматического сортировочного центра во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске.

Ожидаемая стоимость депо в Ивано-Франковске - $13 млн, хаба во Львове - $52 млн, по данным Prozorro.

"Сегодня продолжаем большое строительство и объявляем два тендера на более чем 50 миллионов долларов на строительство нового автоматического сортировочного центра (хаба) во Львове. Его площадь - 8 гектаров 26 тысяч квадратных метров. И сортировочного центра (депо) в Ивано-Франковске, площадью 3 гектара 6 тысяч квадратных метров. У нас много клиентов на западе Украины и они, как и все остальные, имеют право на качественные современные услуги. Сегодня делаем первый уверенный шаг в этом направлении. Львов станет центром, который будет отвечать за логистику запада Украины и связующим звеном с Европой. После строительства мы уберем свои машины из центра города и продадим наши помещения для городских проектов", - сообщил 3 июня генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Подача тендерных предложений продлится до 27 июня 2021 года.

С 5 мая Укрпочта втрое увеличила лимиты на выдачу наличных. Теперь с банковской карты через POS-терминал можно снять от 50 грн до 15 тыс. грн за один раз.

POS-терминалы есть на 3,2 тыс. отделениях Укрпочты. С января по март ими воспользовались 207 тыс. раз. Сняли 287 млн грн.

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Дата
03
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