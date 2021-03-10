Украинское производство муки обвалилось до минимума за 22 года

В январе 2021 года в Украине было произведено 84,9 тыс. т муки. Фото: pexels.com

Производство муки в Украине упало до исторического минимума. В январе 2021 года в Украине было произведено 84,9 тыс. т муки, что является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений 1999 года.

В январе 2020 года было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года, сообщает союз "Мукомолы Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие продукты могут подешеветь весной

Среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020-2021 маркетингового года составил 114,2 тыс. т.

В то же время после слабых показателей 2020 года украинцам пообещали хороший урожай зерна 2021-го. В Минэкономики рассчитывают, что аграрии соберут 75,1 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году.

В Украине сокращаются запасы гречки. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях хранилось почти 14 т зерновых.