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вторник, 21 мая 2019 13:09

Украинский мед подешевел: як изменилась цена за границей

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Украинский мед подешевел: як изменилась цена за границей
Основными конкурентами Украины по поставкам меда за границу стали Германия, Бельгия и Польша. Фото: Агрополіт

В январе-апреле 2019 года Украина продала за границу 17,5 тыс. т меда. Это на 35,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

За проданный мед Украина получила $32,29 млн. Сумма по сравнению с прошлым годом выросла только на 11,76%. То есть украинский мед за рубежом упал в цене. В среднем подешевел на 17,7%, передает "Інфо-Шувар".

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Основными конкурентами Украины по поставкам меда за границу стали Германия, Бельгия и Польша.

В январе-апреле Украина импортировала 21 т меда. Это в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2018-го. В денежном эквиваленте импорт составил $43 тыс. Мед завозили преимущественно из Дании.

Совокупная себестоимость меда на всех этапах переработки составляет 42 грн/кг. Себестоимость производства меда у пасечника составляет около 25 грн. Себестоимость в заготовителя - 2,5 грн. Себестоимость переработки меда - 14,5 грн. Экспортируют мед в среднем по 1,73 евро. Это 53 грн.

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