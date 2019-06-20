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четверг, 20 июня 2019 16:00

Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля – Дубовский

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Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля – Дубовский
Председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский прокомментировал замечания первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова. Фото: facebook.com/aleks.dubovskyi.9

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Причиной дискуссии стало избрание Украинской энергобиржи, а не Prozzoro.Продажи, на 3 месяца временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии, который начнет работу с 1 июля.

"Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии, системы и обучение персонала, закупали софты ведущих европейских вендоров, которые успешно используют развитые европейские биржи. Стандартизированные продукты - база/пик/офпик - готовы и отработанны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управления рисками. Мы обладаем технологиями и системами для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено Порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный", - написал Дубовский.

Председатель биржевого комитета также обратил внимание, что сам первый заминистра экономического развития и торговли признает неготовность Prozzoro.Продажи проводить аукционы в соответствии с требованиями Порядка Кабмина. И предложил Максиму Нефедову провести эксперимент, чтобы участники определили наиболее эффективную площадку.

"Наше предложение к Максиму Нефедова: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут, площадку, которую они считают наиболее эффективной", - предложил Дубовский.

Алексей Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, однако в настоящее время она является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

"Мы выиграли подобный конкурс МЭРТа при отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсов. Мы надеемся, что за 3 месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако, в данный момент УЭБ - на самом деле лучшая для этого площадка", - написал Дубовский.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы временно, на период до 3 месяцев, выбрана Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.

Українські новини
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