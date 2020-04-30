Украинцы стали меньше курить: неожиданные причины

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В марте 2020 года рынок сигарет в Украине упал на 5-7% по сравнению с мартом-2019. Такое падение связано с карантином, сообщили аналитики дистрибьютора сигарет "Тедіс Украина".

"Карантин повлиял на рынок в целом. По нашим данным, по всей Украине в связи с карантином закрылось около 2100-2600 лицензированных торговых точек, что составляет около 4% общего количества на рынке. Мы оцениваем среднее сокращение общего рынка сигарет в марте на уровне 5-7%", – сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина".

При этом специалисты обратили внимание, что в марте произошло небольшое падение премиального сегмента и роста среднего и низкого, но в середине апреля спрос начал выравниваться. Кроме того, дистрибутор указал на тренд по сокращению потребления табачных изделий.

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"Скорее всего, по году будет сокращение потребления около 10%, что полностью коррелируется с прошлыми годами. На это есть ряд причин-часть магазинов закрылась, люди перестают курить, переходят на контрабандные товары, которые в разы дешевле и т. д.", – уточнили эксперты.

Ранее в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает штрафы до 47 230 гривен за продажу сигарет детям. Кроме того, минимальный возраст покупателя сигарет хотят повысить до 21 года.

После 11 мая планируют открытие остального бизнеса в Украине. Для экономики также важным является открытие рынков, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресбрифінгу. По его словам, работа рынков также влияет и на цены на продукты.