Украинцы смогут пополнять банковские карты на почте

Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения. Фото: pexels.com

Теперь украинцы могут пополнить карточку любого украинского банка платежных систем Visa и Mastercard. Новая услуга работает более чем в 3 тыс. отделений Укрпочты.

Чтобы пополнить карту, нужно назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если карта отсутствует, клиент может совершить сделку, указав оператору 16-значный номер карты, сообщила пресс-служба Укрпочты.

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Зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за 1 операцию. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее чем 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить наличными можно карточку с любой технологией - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

Кроме пополнения платежной карточки в отделениях Укрпочты, клиенты также могут снять без комиссии средства с банковской карты Visa, MasterCard, "Простор".

В случае принятия Верховной Радой законопроектов №4178 или №4178-1 все платежные карты в Украине могут стать платными.