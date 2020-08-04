Украинцы продают валюту активнее, чем до карантина - НБУ

В июле украинцы продали наличной валюты на $221,97 млн больше, чем купили. Фото: pixabay.com

Объем продаж населением наличной валюты в июле 2020 года превысил уровень докарантинного февраля на 5,9%. Украинцы продали $1,54 млрд.

Объем покупки отставал от февральского показателя на 13,4% и составил $1,32 млрд.

Согласно данным НБУ, в июле украинцы продали наличной валюты на $221,97 млн больше, чем купили.

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В этом месяце по сравнению с июнем текущего года украинцы увеличили продажу валюты на 20,5%, покупку - на 19,7%.

По итогам семи месяцев 2020 года, объем продаж наличной валюты превысил объем покупки. Разница между ними - $970,21 млн.

В июле Национальный банк на межбанке выкупил $130 млн, чтобы сгладить чрезмерные курсовые колебания. В то же время продать на межбанковском валютном рынке удалось $498,7 млн.