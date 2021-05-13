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четверг, 13 мая 2021 11:03

Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
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Пачка украинской соли в Польше обойдется 56 грн
Фото: gazeta.ua
Только в украинском магазине можно купить квашеные помидоры
Самая популярная тарнька из плотвы или окуня
Украинские кетчупы здесь пользуются популярностью
Самые дорогие сушеный кальмар и филе из рыбы к пиву. Килограмм будет стоить больше тысячи грн

Количество украинцев в Польше растет. Соответственно-растет спрос на товары из Украины. Поэтому массово открываются специализированные магазины, где можно купить украинские товары. Также привезены из Беларуси и Грузии.

Идем в такой магазин с Анной Дячук. Она с мужем и дочкой третий год живет в Кракове. Женщина рассказывает, что несколько дней назад магазин с украинскими продуктами "лучший маркет" переехал в большее помещение к пл. Героев Гетто.

"Мой муж работает на заводе, где собирают запчасти к авто. А я в декрете с дочерью. В принципе привыкли к местным продуктам, но иногда тянет на что-то украинское", - говорит Анна.

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"Ты говори правду людям. Не столько тянет на украинское, как хочется увидеть кого-то знакомого. Туда же все свои приходят. И продавцы украинский язык знают. Это же как бальзам на душу. Кусочек Украины в Польше", - говорит ее муж Анатолий Дячук.

"На самом деле в Польше очень вкусная молочка, добрая выпечка. Но есть привычные для нас товары, которых здесь нет. Например, зефир. Сейчас можно купить в Кракове сделанный на заказ украинцами. Он вкусный, натуральный. Но дорогой до бешенства. За одну штучку надо отдать 40 гривен. А главное-вкус не тот. Я до сих пор помню Ванильный в металлических банках, который мои родители покупали. Он был особенным на вкус", - добавляет Анна.

Под магазином пусто. Но у входа украинцы встречают знакомых.

"Мы лично приходим за селедкой. Как же мне его не хватает в Польше. Жена забеременела, то для меня этот магазин сейчас дороже ювелирного. Раз в два дня иду сюда за селедкой", - рассказывает Николай Мазур.

"Поляки сельдь вымачивают в уксусе. Аж губы обжигает, такая кислая рыба. А хочется такой, как мы привыкли, малосольной. Наш сельдь здесь дорогой. За килограмм в среднем придется отдать 150-160 гривен. А нашу тюльку здесь шпротами называют. Килограмм под 600 гривен обойдется. Я беру себе 100-200 грамм", - объясняет Анна.

Полки в магазине густо заставлены товаром. Есть украинские кетчупы, квашеные помидоры, сало, конфеты, рыба к пиву. Каменная соль стоит 52 грн за пачку. Сушеную плотву и воблу продают по 900 грн/кг, сушеный кальмар - 1125 грн. Также в магазине можно купить красную икру. Ее нет в местных супермаркетах. Баночка обойдется в 500-600 грн.

"Цены высокие до бешенства. Бутылка воды "Бон Буасон" - 90 гривен. А пол килограмма сала обойдется в 300 гривен. Каждый день сюда идти не будешь. Но когда сильно заскучал по родным, то можно", - Анатолий Дячук достает из холодильника сало, упакованное в вакуумную упаковку. Оно изготовлено в Виннице.

Когда очень плохо после работы или сильно хочется домой, то вынимаю сало. Им с чесноком. На душе легче становится

"В польских магазинах сало тоже продают. На вкус-никакое. Потому что поляки не смалят свиней соломой. Смешно, что называют сало-Слонина. Ну разве может быть то нормальное сало. Неплохое их копченое, но солить не умеют. Вот беру в украинском магазине кусок, дома нарезаю тонко и порционно закладываю в холодильник. Когда очень плохо после работы или сильно хочется домой, то вынимаю сало. Им с чесноком. На душе легче становится", - добавляет Анатолий.

Продавцы в магазине свободно говорят на польском, украинском и английском.

"Украинцы приходят за селедкой, а поляки – за конфетами Порошенко. Нравится им вкус нашего шоколада. Польский аналог "Чернослива в шоколаде" совсем не такой на вкус. Также любят украинскую "Ромашку". А вот зефир берут в основном украинцы. Подсолнечная халва также необычна для поляков. Здесь делают халву из сезама. Чего точно не купишь в Польше, то это сгущенки и круглых лепешек на торт", - говорит продавец Ирина.

Рассказывает, что украинцы обычно активнее приходят скупаться перед праздниками. Набирают товара на несколько тысяч гривен

"Украинцев видно сразу. Они как заходят впервые, начинают радостно что-то выкрикивать и комментировать. Поляки сдержаннее", - отмечает продавец.

Кроме украинских продуктов, можно купить товары из Беларуси и Грузии.

"В Кракове больше всего украинцев. Поэтому спрос именно на наши товары", - добавляет продавец.

Семья Дячуков направляется на кассу. Их обслуживают на украинском. Купили пачку зефира за 56 грн, 500 г сала за 300 грн, коробку квашеных помидоров по 96 грн. По сельди заплатили 59 грн, пачку халвы - 54 грн. 200 г рыбы к пиву обошлись в 180 грн.

"На эту сумму в польском супермаркете я бы хорошо скупилась на несколько дней. Но иногда себя надо баловать", - говорит Анна. По дороге домой открывает пачку зефира, съедает несколько штук.

Зарплаты украинцев за рубежом прекратили расти, как это было в последние годы. Но они и не уменьшаются. Поэтому разница между заработками в Украине и Польше сохраняется, говорит Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства.

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