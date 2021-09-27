Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист

Украинцы активно инвестируют в солнечные батареи, устанавливают твердотопливные котлы. Фото: pexels.com

Большинство газзбутов в Украине предлагают тарифы на выбор - "на год" и "на месяц".

"Фактически весь отопительный период можно платить фиксированную стоимость газа и не переживать из-за колебания цен на европейских хабах. В то же время в регионах стоимость газа отличается. Иногда - существенно. Поставщики предлагают цены в зависимости от объемов, которые покупают потребители. Некоторые вообще перекупает природный газ у Нафтогаза и дальше продают населению", - рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

По словам эксперта, тарифы на отопление и горячую воду устанавливают местные власти. Поэтому во всех регионах они также будут разными.

"Окончательная цена будет зависеть от системы отопления, расходов местных структур и потерь энергоносителей при поставке. Бытовым потребителям, которые имеют счетчики на тепло, воду, электроэнергию, выгодно экономить. Платежка за коммунальные услуги будет меньше", - говорит он.

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Подорожание газа способствовало переходу на альтернативные виды отопления. Украинцы активно инвестируют в солнечные батареи, устанавливают твердотопливные котлы, отметил экономист.

"Прежде всего это касается владельцев частных домов. Они могут проводить мероприятия по энергоэффективности. Государственные банки выдают льготные кредиты. В частности компенсируют 30 процентов от стоимости замены котла или окон, утепление дома, установки солнечных батарей или теплового насоса. Деньги банк перечисляет на специальный счет. Их можно потратить исключительно по назначению. Купить новый телевизор не удастся", - добавил Александр Охрименко.

С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне. Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставлять коммунальные услуги должникам.