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понедельник, 27 сентября 2021 21:10

Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

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Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду во время отопительного сезона могут вырасти на 25-30 процентов. Фото: pexels.com

Нафтогаз с октября и до конца апреля будет продавать украинцам газ по 7,96 грн за куб. м. Цена не учитывает затрат на транспортировку.

Нафтогаз - не единственный поставщик газа для бытовых потребителей. С 1 августа 2020 года украинцы могут выбирать, у кого выгоднее покупать энергоноситель. На сегодня существует 65 таких компаний.

"Сомневаюсь, что удастся найти более выгодные предложения. Газзбуты не дадут меньших цен по сравнению с Нафтогазом. Ведь это единственный оператор, который имеет монопольный доступ к газу Укргазвидобування. Кроме того, компания предлагает регулируемую правительством цену", - рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Святослав Павлюк.

Тарифы на отопление и горячую воду во время отопительного сезона могут вырасти на 25-30 процентов.

"Нафтогаз уже обратился за деньгами в Кабмин. Компания опасается, что существующих запасов газа не хватит для прохождения отопительного сезона. А ресурсов на закупку голубого топлива у сторонних добытчиков нет. Однако для бюджетных учреждений цена газа стартует с более 20 тысяч гривен за тысячу кубометров. В городах есть проблемы с тем, чтобы обогреть школы и детские сады. Я бы готовился к масштабному локдауну. Учреждения фактически закроют и будут минимально отапливать", - говорит Павлюк.

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По мнению эксперта, Украине нужны длинные и системные программы энергосбережения. Тогда граждане смогут экономить на коммунальных.

"В прошлом году в бюджете на Фонд энергоэффективности денег вообще не заложили. За последние 7 лет рекордно мало выделили на программу "теплых кредитов" - 120 миллионов гривен вместо 400. А то и 800 миллионов как было раньше. В принципе стратегии у нас нет. Нельзя в октябре призывать людей успеть утеплить дом до ноября. Энергоэффективность - это деятельность, которая планируется на десятилетия и набегами не решается. В то же время статистика потребления газа на нужды населения свидетельствует, что украинцы стали экономнее. До 2013 года, без учета временно оккупированных территории, население потребляло около 26-27 миллиардов кубических метров природного газа. Сейчас - 16-17", - подытожил Святослав Павлюк.

С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне.

Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставлять коммунальные услуги должникам.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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