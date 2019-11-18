Украинцы не хотят легализации азартных игр - опрос группы Рейтинг

Социологический опрос, проведенный группой Рейтинг, показал неожиданные результаты. Оказалось, что 84% украинцев никогда не играли в азартные игры и лишь 3% населения делают это часто.

Подавляющее большинство украинцев (58%) негативно относятся к возможной легализации игорного бизнеса, которым в данное время активно занимаются власти.

Напомним, правительством разработан законопроект 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Эксперты и журналисты подвергли нещадной критике предлагаемые законопроектом нововведения. Эксперты прямо указывают на то, что документ написан в интересах конкретных букмекерских компаний, в том числе с российскими корнями.

Кроме предполагаемой легализации букмекеров и казино, законопроект значительно ущемляет права классических лотерей и ставит под вопрос их дальнейшее существование.

Кстати, согласно результатам опроса группы Рейтинг, 48% украинцев поддерживают именно лотереи, так как они практически не вызывают привыкания. А вот в пользу букмекерства высказалось лишь 25% опрошенных, а за казино – 23%.

Параметры исследования. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 27-30 сентября 2019.