Украинцы налегают на иностранные сыры

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 819
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1476
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4320
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1917
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5040
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 981
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1764
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Провели первую лотерею: на что пошли деньги
Провели первую лотерею: на что пошли деньги
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1809
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1143
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2133
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 21:10

Украинцы налегают на иностранные сыры

  Комментировать

Украина увеличила импорт сыров. За 11 месяцев 2019-го закупили 20,5 тыс. т продукции. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Больше всего завезли сыров сорта чеддер, гауда, эдем, фета, камамбер, бри. Это 10,3 тыс. т или 50% от общего импорта сыров, передает УКАБ.

Автор: УКАБ
  Украина преимущественно поставляет сыры из Польши, Германии, Франции.
Украина преимущественно поставляет сыры из Польши, Германии, Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы

Украина преимущественно поставляет сыры из Польши - 8,6 тыс. т, или 42% в общей структуре импортируемых сыров. Еще 5 тыс. т продукции завезла из Германии. На Францию пришлось 2,4 тыс. т, Нидерланды - 1,6 тыс. т.

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы налегают на иностранные сыры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Самое читаемое
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 27758
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 22358
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 18424
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17883
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 16974
Экономика
Газ подешевел: цена в феврале
Газ подешевел: цена в феврале Просмотров: 2097
Правительство Гончарука обеспечит людей доступной ипотекой, это даст толчок экономике - эксперт
Правительство Гончарука обеспечит людей доступной ипотекой, это даст толчок экономике - эксперт Просмотров: 369
Цена падает: сколько стоит автогаз
Цена падает: сколько стоит автогаз Просмотров: 324
Украинские банки получили рекордную прибыль
Украинские банки получили рекордную прибыль Просмотров: 261
В Киеве взялись достраивать проблемные жилые комплексы
В Киеве взялись достраивать проблемные жилые комплексы Просмотров: 495
Больше всего комментируют
16
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
9
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
2
Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
Пенсіонерам завжди раді
Голосов: 23298
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua