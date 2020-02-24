Украинцы налегают на иностранные сыры

Украина увеличила импорт сыров. За 11 месяцев 2019-го закупили 20,5 тыс. т продукции. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Больше всего завезли сыров сорта чеддер, гауда, эдем, фета, камамбер, бри. Это 10,3 тыс. т или 50% от общего импорта сыров, передает УКАБ.

Автор: УКАБ Украина преимущественно поставляет сыры из Польши, Германии, Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы

Украина преимущественно поставляет сыры из Польши - 8,6 тыс. т, или 42% в общей структуре импортируемых сыров. Еще 5 тыс. т продукции завезла из Германии. На Францию пришлось 2,4 тыс. т, Нидерланды - 1,6 тыс. т.

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.