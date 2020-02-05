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среда, 05 февраля 2020 14:19

Украина установила рекорд по экспорту: чего больше всего продаем за границу

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Украина установила рекорд по экспорту: чего больше всего продаем за границу
От продажи яблок прирост выручки за два года превысил 150%. Фото: Слово і Діло

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции.

Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году, пишет EastFruit.

Больше всего Украина экспортировала грецких орехов, ягод и яблок. Так от продажи яблок прирост выручки за два года превысил 150%.

"Темпы роста экспорта плодоовощной продукции из Украины остаются высокими. Вопрос, сможет ли страна удержать их в этом году? Наметился ряд негативных тенденций, таких как укрепление курса нацвалюты, дефицит рабочей силы для уборки продукции, снижение объемов производства малины, снижение инвестиций в новые сады и ягодники", - говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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По его словам, экспорт страны может расти за счет повышения стоимости продукции.

"Малину в Украине выращивают только для экспорта в замороженном виде, хотя свежую в ЕС можно продать в 5-10 раз дороже. Например, Марокко, которая была гораздо дальше от основных центров потребления малины ЕС, экспортирует туда около 30 тыс. т свежей малины, а Украина - около нуля", - объясняет Ярмак.

По объему экспорта плодоовощной продукции Украина не входит в 50 мировых лидеров. Например, соседняя Польша экспортирует овощей и фруктов в 8 раз больше - на $2,6 млрд.

Украина в январе исчерпала годовую квоту на мед в Евросоюз. В этом году ЕС увеличил квоту на мед до 6 тыс. т в год.

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