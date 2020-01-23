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четверг, 23 января 2020 15:11

Украина завалила Европу медом

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Украина завалила Европу медом
ЕС увеличил квоту на украинский мед до 6 тыс. т в год. Фото: delo.ua

Украина в январе исчерпала годовую квоту на мед в Евросоюз.

В этом году ЕС увеличил квоту на мед до 6 тыс. т в год, передает "Євроінтеграційний портал".

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Кроме меда, украинские компании за границу активно поставляют солод и пшеничную клейковину. За ними в первый месяц 2020-го использовали 72% квоты.

Также экспортируют виноградный и яблочный соки, сахар, мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы, яйца и альбумины. По этим позициям уже использовали 20-67% квот.

На 2020 год ЕС увеличил квоты на 18 сельскохозяйственных позиций. Например, квота на мясо птицы выросла с 19,2 тыс. т до 20 тыс. т. Яйца - с 2,7 тыс. т до 3 тыс. т.

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