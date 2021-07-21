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среда, 21 июля 2021 14:36

Украинцы будут оформлять пенсии по-новому

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Украинцы будут оформлять пенсии по-новому
Для получения пенсии не придется обращаться в ПФУ. Фото: pixabay.com

Благодаря введенным электронным трудовым книжкам, украинцы будут оформлять пенсию по новым правилам. Нововведение позволит назначать выплаты автоматически, без обращений в Пенсионный фонд.

Трудовая книжка, стаж будут содержаться в электронном формате в Пенсионном фонде и будут находиться в реестре, рассказал глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Когда человек достигнет соответствующего возраста, то приобретет право выхода на пенсию. Тогда ему не надо будет обращаться в ПФУ, только необходимо будет получить информацию из Пенсионного фонда, что в автоматическом режиме ему назначили пенсионное обеспечение", - сказал Капинус.

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С 2000 года работает реестр застрахованных лиц, который накапливает информацию о трудовой деятельности.

"В сегодняшних реалиях можно подать соответствующую информацию в виде отсканированных трудовых книжек для того, чтобы их можно было оцифровывать. И дальше человеку не нужно подавать никаких дополнительных отчетов. Все будет формироваться автоматически из тех отчетов, которые будут подавать предприятия", - отметил председатель ПФУ.

Пенсионный фонд после получения трудовых книжек оцифрует всю информацию, и она будет размещена в личном электронном кабинете каждого гражданина.

"Человек, как и работодатель, может заходить в свой кабинет и видеть информацию о заработке, стаже, и предоставлять вместо трудовой книжки выписку из того реестра, который будет сформирован", - добавил Капинус.

В настоящее время для оформления пенсии по возрасту необходимо иметь справку из налоговой администрации о присвоении идентификационного номера, трудовую книжку или документы о стаже. Причем за период работы с 01.01.2004 года отдел персонифицированного учета органа, который назначает пенсию, выдает справку из базы данных, справку о заработной плату за период страхового стажа до 01.07.2000 года. Для исчисления пенсии может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000-го независимо от перерывов.

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