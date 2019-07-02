Украинцам объяснили, как самостоятельно рассчитывать стоимость коммуналки

Потребители могут самостоятельно рассчитать стоимость горячей воды и тепловой энергии. На сайте Министерства юстиции появился специальный калькулятор.

Рассчитать стоимость коммунальных услуг стало возможно после того, как Кабинет министров 26 июня принял граничные тарифы на тепло и горячую воду, передает Сегодня.

Автор: Gazeta.ua Рассчитать стоимость коммунальных услуг можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте Минюста.

Чтобы посчитать тариф, надо выбрать необходимую услугу, ввести текущий тариф в гривнях и указать отапливаемую площадь жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифы

"Из-за непрозрачности формирования тарифов и коррумпированности поставщиков на местах стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается. Это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет 1200 гривен, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске - превышает 1700 гривен", - объясняет министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в среднем отопление и горячая вода подешевеют на 14%. В отдельных городах - на 40%.

В Украине ввели предельные цены на отопление и горячую воду для населения. Решение приняли 26 июня на заседании правительства. Стоимость 1 Гкал теплоэнергии при наличии счетчика ограничили до 1,4 тыс. грн. При его отсутствии придется платить 35,21 грн за кв. м. Горячая вода будет стоить 83,66 грн/куб. при наличии полотенцесушителей. Без них - 75,74 грн.