Украина выплатила $450 млн долга

Украина выплатила МВФ около 114 млн спецправа заимствования, или $ 165 млн. Фото: fort-russ.com

1-2 марта Минфин погасил купон по облигациям внешнего госзайма на $450 млн. Кроме этого, вернул $170 млн МВФ по программе Stand by.

Указанные еврооблигации выпустили в рамках долговой операции Украины 2015 года по государственным и гарантированным государством долгом, сообщили в Министерстве финансов.

Процентная ставка указанных ценных бумаг составила 7,75% годовых.

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В то же время Украина выплатила МВФ около 114 млн спецправа заимствования. Или $165 млн.

Сегодня, 2 марта, провели платеж по программе Stand by.

В 2015 году Украина возобновила сотрудничество с МВФ по 4-летней программе расширенного финансирования в размере $17,5 млрд. Программа EFF изменила программу Stand-by, начатую в 2014-м. МВФ решил изменить предыдущую программу в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.