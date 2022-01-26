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среда, 26 января 2022 18:13

Украина сократила долю госдолга в экономике за 2021 год - Минфин

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Украина сократила долю госдолга в экономике за 2021 год - Минфин
По сравнению с ноябрем 2021-го, в декабре прошлого года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 113,3 млрд грн. Фото: pixabay.com

На конец декабря 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2671,83 млрд грн или $97,95 млрд.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По сравнению с предыдущим месяцем, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 113,3 млрд грн. Рост произошел за счет привлеченного льготного финансирования от Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и за счет роста государственного внутреннего долга.

декабрь 2020

декабрь 2021

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга, млрд грн

2 551,88

2 671,83

Государстенный долг

2 259,23

2 362,49

Внутренний долг

1 000,71

1 062,56

Внешний долг

1 258,52

1 299,93

Гарантированный государством долг

 292,65

309,33

Внутрішній борг

32,24

49,04

Зовнішній борг

 260,41 260,30

Государственный долг на конец декабря составил 2 362,49 млрд грн ($86,61 млрд), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,0% - государственный внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24 ,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и прочего внешнего долга (4%).

При этом, государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины – до 51,1% (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на 15.11.2021 объем номинального ВВП в сумме 5225,5 млрд грн).

В декабре 2021 Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.

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К концу 2020 года уровень государственного и гарантированного государством долга составил 60,8% ВВП, к концу 2019 года - 50,2% ВВП, к концу 2018 года - 60,9% ВВП, к концу 2017 года - 71,8% ВВП.

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