Украина сократила долю госдолга в экономике за 2021 год - Минфин

На конец декабря 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2671,83 млрд грн или $97,95 млрд.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По сравнению с предыдущим месяцем, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 113,3 млрд грн. Рост произошел за счет привлеченного льготного финансирования от Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и за счет роста государственного внутреннего долга.
|
декабрь 2020
|
декабрь 2021
|
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга, млрд грн
|
2 551,88
|
2 671,83
|
Государстенный долг
|
2 259,23
|
2 362,49
|
Внутренний долг
|
1 000,71
|
1 062,56
|
Внешний долг
|
1 258,52
|
1 299,93
|
Гарантированный государством долг
|292,65
|
309,33
|
Внутрішній борг
|
32,24
|
49,04
|
Зовнішній борг
|260,41
|260,30
Государственный долг на конец декабря составил 2 362,49 млрд грн ($86,61 млрд), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,0% - государственный внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24 ,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и прочего внешнего долга (4%).
При этом, государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины – до 51,1% (в расчетах использован ожидаемый Минэкономики по состоянию на 15.11.2021 объем номинального ВВП в сумме 5225,5 млрд грн).
В декабре 2021 Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд грн.
Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.
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К концу 2020 года уровень государственного и гарантированного государством долга составил 60,8% ВВП, к концу 2019 года - 50,2% ВВП, к концу 2018 года - 60,9% ВВП, к концу 2017 года - 71,8% ВВП.
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