МВФ выделит $50 млрд на экологию, часть должна получить и Украина

МВФ выделит $50 млрд на борьбу с изменениями климата. Фото: biz.nv.ua

Международный валютный фонд создает фонд на $50 млрд для кредитования стран с низким и средним доходом для борьбы с климатическими изменениями.

Цель фонда - помочь странам с низким доходом и уязвимым странам со средним уровнем дохода с ВВП на душу населения менее $12 000 в год повысить устойчивость к рискам платежного баланса и обеспечить устойчивое восстановление, сообщает Bloomberg.

Под эти критерии выплат МВФ подпадает и Украина.

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Получить средства из трастового фонда могут страны, имеющие пакет высококачественных мер экономической политики, отвечающих целям фонда, сотрудничающие с МВФ по основной программе, имеющие экономически приемлемые уровни долга и достаточный потенциал для погашения кредита фонда.

Траст будет финансироваться более богатыми странами, направляющими свои резервы в МВФ.

Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу, заявил глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.