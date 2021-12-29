Долги по зарплатам за год выросли в полтора раза – Госстат

Долги по зарплатам вырастают. Фото: Украинская правда

С начала 2021 года увеличились задолженности предприятий по выплате заработной платы.

Долги выросли на 51% по сравнению с 1 января и на 1 декабря составили 3,943 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Самая большая задолженность в промышленности (76,1%):

в Донецкой области (24%),

Харьковской (12,4%),

Днепропетровской (12,3%),

в Киеве (13,3%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 декабря 2021 года составила 157,7 млн грн.

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По состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 миллиарда. Это на 11,9 миллиарда больше, чем на 1 ноября текущего года.