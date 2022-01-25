Украина рассчитывает возобновить работу всех энергоблоков АЭС до конца недели - Минэнерго

4-й энергоблок Ровенской АЭС – третий месяц на плановом ремонте. Фото: РАЭС

Украина рассчитывает запустить все 15 блоков атомных электростанций до конца текущей недели.

Об этом заявил журналистам руководитель Минэнерго Герман Галущенко, сообщает Интерфакс.

Утром 25 января энергоблоки Хмельницкой и Запорожской АЭС были отключены от сети Украины. Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен в 4:22 из-за срабатывания защиты блочного трансформатора.

На Запорожской АЭС днем ​​отключен от энергосистемы блок №4 для устранения неплотности системы охлаждения турбогенератора.

На энергоблоках будут продолжаться ремонты.

"Сегодня в краткосрочный ремонт было выведено два энергоблока. После проведения соответствующего ремонта в течение одного-двух дней они будут возвращены в сеть. В конце недели дополнительно ожидается подключение 15-го - на Ровенской АЭС. (Ее 4-й энергоблок третий месяц на плановом ремонте." - Gazeta.ua). До конца недели рассчитываем, что атомная генерация будет работать 15 блоками", - сказал Галущенко.

На период проведения ремонтов и отключения двух энергоблоков АЭС энергосистема абсолютно сбалансирована за счет тепловой и гидрогенерации.

"Мы успешно прошли утренний пик потребления. Соответствующим образом пройдем пик потребления вечером. И это будет сделано за счет дополнительной нагрузки на тепловую и гидрогенерацию. Даже в таких условиях есть соответствующий резерв за счет гидрогенерации", - пояснил министр.

Мощность АЭС к полудню вторника снизилась до 10,35 ГВт, по данным Укрэнерго.

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Герман Галущенко уточнил, что Украина обеспечивает согласованный график поставок электроэнергии в Польшу. На сегодняшний день мы экспортируем туда 140 МВт-час.

В то же время министерство энергетики Беларуси сообщило, что во вторник Беларусь предоставит аварийную помощь Объединенной энергосистеме Украины по запросу нашей стороны в рамках двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи.

Из-за резкого похолодания потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины выросло на 1 ГВт – до 22,5 ГВт. Однако 5-процентное повышение суточного потребления не является критическим для украинской энергосистемы, говорит министр энергетики Герман Галущенко. Россия может быть причастна к кризису в украинской энергетике, связанной с низкими запасами угля, заявил 10 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.