С 2027 года атомные станции хотят снабжать только украинским ураном

Правительство приняло план развития атомной отрасли. Фото: Uatom.org

29 декабря Кабмин одобрил экономическую программу развития атомно-промышленного комплекса.

Она предполагает обеспечение ураном собственной добычи украинских АЭС с 2027 года, сообщает "24 канал".

Минэнерго должно разработать соответствующую госпрограмму в течение шести месяцев.

Согласно концепции, в Украине должны увеличить объемы производства урана и снизить затраты на это. Для этого планируют освоить Новоконстантиновское и Апрельское месторождения.

Программа предусматривает поддержку существующих мощностей госпредприятия "Восточный ГОК", добывающего урановую руду. Предприятие обеспечивает урановым концентратом до 40% потребностей украинских АЭС. Ежегодно требуется 2,4 тыс. т.

Эксплуатацию Смолинской шахты должны обеспечить до 2023 года и Ингульской шахты к 2028 году. В 2023 году правительство хочет прекратить работу Ватутинского месторождения урановых руд. Его запасы иссякли.

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До 2026 года программу будут финансировать за счет госбюджета. Будут привлекать собственные средства предприятий атомно-промышленного комплекса и инвестиции.

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