Две украинские АЭС вышли на мощность выше номинальной

Две АЭС установили абсолютный рекорд. Фото: Энергоатом

Запорожская и Южноукраинская АЭС 22 декабря вышли на мощность выше номинальной. В НАЭК "Энергоатом" это назвали абсолютным рекордом.

"Сегодня Запорожская и Южноукраинская АЭС установили абсолютный рекорд - они работают на мощности выше номинальной. ЗАЭС - на 6140 МВт и ЮУАЭС - 3050 МВт", - отметил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время испытательного пуска третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сейчас в Украине работает 14 атомных энергоблоков из имеющихся 15. В конце января 2022 года к энергосистеме планируется подключить 15-й энергоблок (РАЭС-4).

Из-за резкого похолодания потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины во вторник выросло на 1 ГВт – до 22,5 ГВт. Почти 5% повышение суточного потребления не является критичным для украинской энергосистемы, считает министр энергетики Герман Галущенко. Россия может быть причастна к кризису в украинской энергетике, связанной с низкими запасами угля, заявил 10 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.