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пятница, 10 декабря 2021 01:27

"Диверсия России, или других лиц?" – Данилов подключил СБУ, чтобы разобраться с запасами угля

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&quot;Диверсия России, или других лиц?&quot; – Данилов подключил СБУ, чтобы разобраться с запасами угля
Украина транспортирует уголь для электростанций из-за границы. Фото: 24 канал

К ситуации в украинской энергетике, связанной с низкими запасами угля, может быть причастна Россия.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"У нас есть два фундаментальных решения. К большому сожалению, тот саботаж, который мы сегодня видим в энергетической сфере, приобретает уже определенные признаки. Поэтому я вынужден был обратиться к главе СБУ с соответствующим письмом, чтобы они разобрались, что произошло. Почему мы сегодня, когда подошла зима, не имеем соответствующих запасов угля.

И не диверсия ли это со стороны России или других лиц. Энергетический вопрос является вопросом номер один относительно дестабилизации в стране — мы это вполне осознаем", — сказал Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия прекратит поставки угля в Украину

Украина транспортирует уголь для электростанций из-за границы. Ибо собственного не хватит на весь отопительный сезон. За отопительный сезон в Украине в среднем потребляется около 10 млн. тонн угля. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Украине веерных отключений электричества не будет.

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