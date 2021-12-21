Из-за резкого похолодания Украина увеличила потребление электроэнергии - Минэнерго

Украина повысила суточное потребление электроэнергии из-за морозов. Фото: Allbiz

Из-за резкого похолодания потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины во вторник выросло на 1 ГВт – до 22,5 ГВт.

Между тем, почти 5% повышение суточного потребления не является критичным для украинской энергосистемы, говорит министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

Атомная генерация имеет резерв на уровне 600 МВт, который может быть использован в любой момент, заверил министр. В настоящее время из 15 энергоблоков украинских АЭС работает 14 модулей.

"По данному потреблению на сегодняшний день мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме", - сказал Галущенко.

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В декабре запасы угля на складах ТЭС увеличивают, прежде всего, за счет импорта морским путем, сообщил министр. С конца ноября в страну прибыло шесть судов с 400 тыс. т энергоугля. До конца декабря ожидается еще четыре судна с 300 тыс. т.

Объемы импортируемого угля вместе с собственной добычей на уровне 1,55 млн т оставляют разницу между потреблением и запасами топлива на уровне около 200 тыс. т, говорит Галущенко.

В декабре запасы угля на складах ТЭС увеличились на 19,9% – до 465,6 тыс. тонн, за последнюю неделю выросли на 3,2%.

10 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может быть причастна к кризису в украинской энергетике, связанному с низкими запасами угля.