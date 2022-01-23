В Чернобыльской зоне обнаружили редких птиц

Большой подорлик находится под угрозой вымирания. Фото: Украинский центр исследования хищных птиц

В Чернобыльской зоне обнаружили птиц семейства ястребиных – крупных подорликов. Этот вид находится под опасностью вымирания.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Там заметили 13 пар гнездящихся крупных подорликов. "Отмечается, что всего в Европе осталось 4 500 пар этих гнездящихся птиц", - говорится в сообщении.

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После техногенной аварии на Чернобыльской АЭС большие подорлики поселились в зоне отчуждения, опустевшей из-за радиации. Из-за отсутствия людей численность птиц возросла.

В Чернобыльской зоне заметили редких орланов-белохвостов. В течение 28-29 декабря сотрудники заповедника насчитали на своей территории 11 орланов.