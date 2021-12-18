В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"

Фото: facebook.com/skolebeskydy

Во Львовской области фотоловушки сфотографировали дикого кота, внесенного в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" в Facebook.

Речь идет о коте "тихоходе". Его внешность напоминает обычную серую домашнюю кошку.

"Но по размерам, дикий обитатель – вдвое больше и имеет характерные особенности: относительно короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным концом. На концах ушей хорошо выражены кисточки и черные полоски, идущие от глаз к вискам", - говорится в сообщении.

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В парке дикие коты обитают на высотах от 400 до 1000 м в дуплах старого дерева или пещерах скал. Питаются они обычно мышами, птицами или пресмыкающимися.

Отмечается, что приручить "тихохода" невозможно. Также он не способен размножаться в неволе.

"Характерной особенностью образа жизни кота является скрытность и потаенность, а также активность в темное время суток. Поэтому мало кто может увидеть", - добавили специалисты.

На территории Чернобыльской зоны фотоловушки сняли 20 рысей обычных. 11 из хищников – специалисты идентифицировали. Сделать это удалось благодаря особенности этих представителей кошачьих – неизменном и неповторимом узоре пятен на коже. Все кошки взрослые.