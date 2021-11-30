В Чернобыльской зоне "засекли" пять животных, которые на грани исчезновения - фото

Фото: сотрудников Чернобыльского заповедника и фотоловушек.

Чернобыльский радиационно-экологический заповедник показал пять видов фауны в зоне отчуждения, которые находятся в Украине на грани вымирания.

Фото животных распространил в Facebook.

Это аист черный, рысь евразийская, медведь бурый, зубр или бизон европейский, конь Пржевальского.

"30 ноября – День памяти утраченных видов Этот день определен для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме вымирания биологических видов. Их уже сотни – тех, кто навсегда исчез с лица земли. Хотя есть животные, которые считаются вымершими, однако возможно, несколько представителей вида все же избежали гибели", - говорится в сообщении.

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Чернобыльский заповедник – уникальная заповедная территория. Здесь за несколько последних десятилетий образовалась природная ячейка животного мира во всем его биоразнообразии. Животные, в том числе редкие, стали полноправными хозяевами.