Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей

Фото: фотография с фотоловушек "Полесья"

На территории Чернобыльской зоны ученые определили 20 рысей обычных с помощью фотоловушек. 11 из хищников – идентифицировали.

Все кошки взрослые и имеют неповторимую пятнистую кожу, сообщил в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

"Есть известная поговорка: леопард никогда не меняет свои пятна. Неизменный и неповторимый узор пятен на коже и у другой представительницы кошачьих - рыси. Такая особенность дает возможность идентифицировать каждое животное", - говорится в сообщении.

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Ученые стремятся более основательно олицетворять каждого редкого хищника из семьи кошачьих, чтобы защищать и следить за ними. Для этого предлагают придумать имена этим животным.

"Еженедельно мы будем выставлять по две-три фотографии рысей. Фантазируйте, придумывайте, импровизируйте. Встречайте первых трех (фото выше. - Gazeta.ua), пока безымянных", - добавили в заповеднике.

Вскоре работники заповедника обещают выбрать среди предложенных имен лучшее для каждой кошки.

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