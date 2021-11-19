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воскресенье, 21 ноября 2021 02:52

Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
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Фото: фотография с фотоловушек "Полесья"

На территории Чернобыльской зоны ученые определили 20 рысей обычных с помощью фотоловушек. 11 из хищников – идентифицировали.

Все кошки взрослые и имеют неповторимую пятнистую кожу, сообщил в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

"Есть известная поговорка: леопард никогда не меняет свои пятна. Неизменный и неповторимый узор пятен на коже и у другой представительницы кошачьих - рыси. Такая особенность дает возможность идентифицировать каждое животное", - говорится в сообщении.

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Ученые стремятся более основательно олицетворять каждого редкого хищника из семьи кошачьих, чтобы защищать и следить за ними. Для этого предлагают придумать имена этим животным.

"Еженедельно мы будем выставлять по две-три фотографии рысей. Фантазируйте, придумывайте, импровизируйте. Встречайте первых трех (фото выше. - Gazeta.ua), пока безымянных", - добавили в заповеднике.

Вскоре работники заповедника обещают выбрать среди предложенных имен лучшее для каждой кошки.

Определили победителя премии Комедийной фотографии дикой природы 2021. Им стал Кен Дженсен из Англии. На его фотографии под названием "Ой!" изображен самец обезьяны, сидящий на тросе и издающий выразительные эмоции. Это фото и работы других финалистов – по ссылке.

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