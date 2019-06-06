Украина получит 500 млн евро от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии и принятия ряда важных законов – эксперт

Эксперт Алексей Полтораков считает, что сейчас Зеленский должен сделать непростой выбор между интересами страны и бизнесом, который поддерживал его на выборах. Фото: Dengi.ua

По мнению кандидата политических наук Алексея Полторакова, Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС без выполнения взятых на себя обязательств. Так политолог прокомментировал встречу президента Владимира Зеленского с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Президент завил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем Меморандуме – запуск нового рынка электроэнергии, принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее".

По мнению эксперта, сейчас Владимир Зеленский должен сделать непростой выбор между интересами страны и бизнесом, который поддерживал его на выборах.

"Очень показательна ситуация по новому рынку электроэнергии, который должен запускаться уже 1 июля. С одной стороны – это часть международных обязательств Украины, с другой – категорическим противником является Игорь Коломойский, который пытается сохранить нерыночное государственное регулирование тарифов для своих ферросплавных заводов. Он публично призывает отменить закон о рынке электроэнергии. По этому поводу даже СНБО собиралось на прошлой неделе. Тот факт, что в итоге рынок блокировать не решились вселяет сдержанный оптимизм", - подчеркнул Полтораков.

Как сообщалось, во вторник 4 июня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Во время встречи с Зеленским заявил, что ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.