Украина погасила $1 млрд внешнего долга

В 3-м квартале Украина должна выплатить $ 4 млрд. Фото: JKL

Во вторник, 3 сентября, Минфин погасил $ 1 млрд долгов по еврооблигациям.

Как отмечается, $661,34 млн было выплачено по евробондам, выпущенным в 2015 году, и погашено $444,36 млн процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министрества финансов.

Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около $4 млрд.

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Сегодня экономически обоснованный курс составляет 28 грн/ долл. Все, что выше - девальвация национальной валюты. Все, что ниже - негативно влияет на экспортеров и поступления в госбюджет.