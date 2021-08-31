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вторник, 31 августа 2021 02:30

Украина и Польша планируют создать совместный газовый хаб - оператор ГТС

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Украина и Польша планируют создать совместный газовый хаб - оператор ГТС
Украина хочет создать газовый хаб. Фото: Униан

Украина и Польша обладают возможностями для создания газового хаба в Юго-Восточной Европе.

Объединив свои усилия страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе, на пресс-конференции заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 млрд кубических метров в год", - сказал он на 24-й газовой конференции Gazterm.

Польша имеет планы по развитию терминалов сжиженного природного газа (СПГ), балтийскому газопроводу и коннекторов с соседями. В свою очередь Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой газотранспортной системой, которая соединена с семью странами.

"С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы", - подчеркнул глава ГТС Украины.

В качестве предпосылок создания украинско-польского газового хаба:

увеличение гарантированных мощностей;

возможность использования украинских подземных хранилищ;

координация усилий для реализации плана декарбонизации;

противостояние внешним вызовам.

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Газоснабжающие компании обнародовали на сайтах месячные тарифы на газ для населения на сентябрь. Цены выросли. В то же время годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

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