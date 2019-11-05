Украина и Польша договорились о дополнительных разрешениях на автоперевозки

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 180
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1449
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1998
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
16 Просмотров: 4320
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1458
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4446
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 720
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6651
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 666
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3402
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 639
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 19:37

Украина и Польша договорились о дополнительных разрешениях на автоперевозки

  Комментировать
Украина и Польша договорились о дополнительных разрешениях на автоперевозки
Договорились о 5 тыс. дополнительных разрешений. Фото: УНИАН

Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 5 тыс. дополнительных разрешений на автомобильные перевозки через территорию Польши в 2019 году.

"Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, которые получают дополнительно 5 тыс. польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 тыс. разрешений с предварительным обменом разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году. Разрешения по предварительному обмена на 2020 год будут действительны до 31 января 2021, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Стороны подтвердили договоренности относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 - 160 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский эко-стартап получил более 1 млн грн в Польше

"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении квоты разрешений по меньшей мере на уровне 200 тыс. Во время встречи министров инфраструктуры обеих стран, которая должна состояться в конце ноября, министр инфраструктуры Украины будет настаивать на соблюдении прав украинских перевозчиков и обеспечения свободного движения товаров", - говорится в сообщении.

Водительское удостоверение можно получить через посредника из Нидерландов за 12 дней. Злоумышленники уверяют, что удостоверение легальные и выдаются официальным государственным сервисным центром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина и Польша договорились о дополнительных разрешениях на автоперевозки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 38943
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 20413
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 19296
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 18666
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 15525
Экономика
Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси - Прокип
Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси - Прокип Просмотров: 270
Рынок земли: посчитали стоимость 1 га
Рынок земли: посчитали стоимость 1 га Просмотров: 3015
Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах
Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах Просмотров: 54
Манипуляция, которой не следует верить - Гончарук опроверг слухи о транше МВФ
Манипуляция, которой не следует верить - Гончарук опроверг слухи о транше МВФ Просмотров: 198
Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к увеличивающим инфляцию факторам
Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к увеличивающим инфляцию факторам Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 22248
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua