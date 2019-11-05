Украина и Польша договорились о дополнительных разрешениях на автоперевозки

Договорились о 5 тыс. дополнительных разрешений. Фото: УНИАН

Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам 5 тыс. дополнительных разрешений на автомобильные перевозки через территорию Польши в 2019 году.

"Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, которые получают дополнительно 5 тыс. польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 тыс. разрешений с предварительным обменом разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году. Разрешения по предварительному обмена на 2020 год будут действительны до 31 января 2021, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Стороны подтвердили договоренности относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 - 160 тыс.

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"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении квоты разрешений по меньшей мере на уровне 200 тыс. Во время встречи министров инфраструктуры обеих стран, которая должна состояться в конце ноября, министр инфраструктуры Украины будет настаивать на соблюдении прав украинских перевозчиков и обеспечения свободного движения товаров", - говорится в сообщении.

Водительское удостоверение можно получить через посредника из Нидерландов за 12 дней. Злоумышленники уверяют, что удостоверение легальные и выдаются официальным государственным сервисным центром.