Удастся ли украинцам вернуть деньги за некачественную коммуналку: мнение эксперта

При современном развитии техники температуру горячей воды можно контролировать автоматически. Нужен счетчик с термопарой и встроенным чипом. Фото: Depositphotos

В Украине механизма определения температуры горячей воды с помощью счетчиков нет. Поэтому шансов, что людям вернут деньги за некачественные услуги - мало, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Если потребителю будет казаться, что температура не соответствует нормам, надо жаловаться на поставщика услуги и вызывать специальную комиссию. Еще попробуй доказать, что два дня назад вода из крана была едва теплой, а сегодня в котельной температуру подкрутили до необходимой нормы", - говорит Сергиенко.

Объясняет, что при современном развитии техники температуру горячей воды можно контролировать автоматически. Нужен счетчик с термопарой и встроенным чипом, чтобы передавать всю информацию теплокоммунэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали стоимость газа для населения с января 2020-го

"Если такой счетчик пройдет сертификацию, то будет стоить не больше обычного - максимум 750 гривен. Но устанавливать надо исключительно индивидуальный квартирный счетчик. Общедомовой ничего не даст. Каждому жителю главное, что у него в квартире делается. Традиционно раздача воды происходит сверху вниз. То есть те, кто живет на последних этажах, получают горячую воду. А нижних - как повезет. Вода может остыть, пока стечет по стояку вниз. Предоставитель услуг сразу скажет, что подал воду температурой 55 градусов, а остальное его не интересует", - отмечает эксперт.

11 декабря правительство утвердило правила предоставления услуги горячего водоснабжения. Гражданам в дома должны поставлять горячую воду температурой не менее 50 градусов. Но не более 75. Если температура воды будет меньше, или больше нормы, люди смогут требовать перерасчета.