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понедельник, 27 мая 2019 11:20

У Зеленского хотят новую программу с МВФ: подробности

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У Зеленского хотят новую программу с МВФ: подробности
21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Фото: thekievtimes.ua

Украина может начать переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Переговоры планируем провести после завершения досрочных парламентских выборов и формирования следующего состава правительства. Новая программа сотрудничества должна соответствовать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной", - заявил советник президента, экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире Радио НВ.

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Он добавил, что Украина может получить транш и в рамках текущей программы stand-by.

"Действующее правительство будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс", - подчеркнул Данилюк.

21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет оценивать реформы, которые обязалось провести правительство в рамках сотрудничества с Фондом. Появилась информация, что миссия досрочно прекращает работу. Правда, позже украинское представительство МВФ опровергло это. По последним данным, миссия МВФ в Украине будет находиться в течение 2 недель.

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