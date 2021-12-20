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понедельник, 20 декабря 2021 12:38

Тысячу за вакцинацию смогут получить люди без смартфона

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Тысячу за вакцинацию смогут получить люди без смартфона
Больше всего выплат украинцы потратили на книги. Фото: ТСН

Во власти пообещали предоставить возможность получить тысячу за вакцинацию людям, не имеющим смартфонов.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время брифинга.

"У каждого гражданина Украины будет возможность получить тысячу гривен", - сказал он

Уже потратили более 100 млн грн. Больше всего денег пошло на книги. 80% оплат совершили онлайн.

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"Программа будет и дальше развиваться. В ближайшее время граждане старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства. Программа будет действовать в течение года, мы будем постоянно добавлять новые категории", - сказал Шурма.

Участники пилотного проекта "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 получили уже более 500 млн грн. Вчера начислять деньги за вакцинацию начали Monobank и Альфа-банк.

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.

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