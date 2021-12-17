Третий банк начал начислять "ковидную тысячу"

А-Банк 17 декабря также начал начислять украинцам 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19.

Средства мгновенно начали получать клиенты, которые ранее оформили карту "єПідтримка", сообщает пресс-служба банка. А также те клиенты, которые выбирают возможность получить выплату через банк.

"Начинаем выплаты от государства. Уже сейчас в режиме онлайн зачисляем 1 тыс. грн всем, кто имеет две вакцины и зеленый сертификат в "Дії", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/abank.dp.ua

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Сейчас участие в программе принимают шесть банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение "по меньшей мере еще одного крупного банка".

Некоторые пользователи уже успели потратить часть средств на книги, кинотеатр или на билеты на поезд.

Участники пилотного проекта "єПідтримка" из выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 получили уже более 500 млн грн. Вчера начислять деньги за вакцинацию начали Monobank и Альфа-банк. 1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 13 декабря начали принимать заявки на выплату.