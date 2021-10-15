Товары из США: зачем покупать и как заказать?

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Если вы считаете себя завсегдатаем интернет-магазинов и фанатом виртуального шопинга, вы наверняка знаете, что в некоторых случаях доставка США - Украина оказывается единственным вариантом купить эксклюзивный товар или хорошо сэкономить.

У прямых покупок за границей, которые стали доступны благодаря сетевым технологиям, есть свои известные преимущества.

Во-первых, это относительно низкий ценник. Да, несмотря на разницу в зарплатах, многие американские или европейские магазины предлагают брендовую продукцию по более низкой цене, чем они делают в своих филиалах у нас в стране.

Во-вторых, это доступ к честным распродажам, на которых можно найти отличные товары со скидкой до 90%. Чего только стоит пресловутая "черная пятница", которая в США, в отличие от распродаж в нашей стране, нередко открывает доступ к честным скидкам.

В-третьих, прямой шопинг в США или той же Германии – это возможность заказывать то, что к нам не завезут еще несколько месяцев или не завезут вовсе. Многие бренды, известные во всем мире, попросту не имеют ритейлеров у нас в стране и не продают товары на нашей территории официально.

А как тогда заказать?

Вариантов несколько. Вы можете поехать в страну, где представлен бренд, и там приобрести нужный вам товар. Понятное дело, что этот вариант подходит далеко не всем.

Более разумное решение – это воспользоваться услугами сервисов-помощников, которые позволяют покупать товары по всему миру, независимо от фактического местонахождения покупателя. Одним из таких сервисов, который помогает с шопингом в США, является Qwintry.

Такие сервисы берут на себя простую, по сути, функцию. Они дают формальный адрес для доставки товаров из интернет-магазинов на территории США, принимают эти товары, а потом перенаправляют их вам почтой или транспортной компанией. Ничего сложного или непонятного в этой схеме нет, как нет бюрократической волокиты или подводных камней.

За свои услуги сервисы берут комиссию. Кроме того, нужно будет заплатить за саму пересылку товара. Однако, даже учитывая эти дополнительные траты, в итоге шопинг в США или Европе может оказаться в разы более выгодным, чем в местных интернет-магазинах. Это касается и модной одежды, и аксессуаров и электронных девайсов вроде телефонов Apple.

Не стоит забывать о доступе к эксклюзивным товарам, которые в нашей стране не купить, а также о распродажах, вроде предстоящей "черной пятницы".