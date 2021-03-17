Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюме

Наиболее часто в таких вакансиях предлагают зарплату 25 тыс. грн. Фото: unsplash

Без резюме на работу готовы брать специалистов из сфер продаж, красоты, перевозки и питания.

Соответствующую подборку вакансий подготовили в Work.ua.

Компания с 25-летней историей "Некос-Риэлти" ищет в Киеве 10 менеджеров по продажам недвижимости. Будущим работникам платить до 100 тыс. грн в месяц.

В Одессе предприятие CUBE ONLINE рассматривает кандидатов на должность менеджера по продажам в Google maps. На этой работе нужно будет подключать бизнес к новой услуге от Google. Предлагают зарплату 25 тыс. грн + бонусы.

Uber Service ищет водителей на новые авто в Киеве. Автомобили - Hyundai Accent, Peugeot 301 2019-2020 года выпуска. Зарплата - в среднем 16-25 тыс. грн.

Есть вакансия водителя-экспедитора на развоз воды в Киеве. Его ищет компания "Аляска". Предлагает зарплату - 40 тыс грн. Водителя-экспедитора на перевозку пищевых продуктов в Харькове ищет Zakaz.ua. Зарплата - до 25 тыс. грн.

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Во Львове ищут барбера в барбершоп Mister Perfect на зарплату 10-25 тыс. грн. Еще одна вакансия парикмахера, на которую можно отозваться без резюме, есть в одесском салоне Burberry. Там нужен парикмахер-универсал, который умеет делать мужские, женские, детские стрижки, окрашивания, укладки и процедуры по уходу. Зарплата - от 10 до 25 тыс. грн.

В Киеве появилась вакансия мастера маникюра и педикюра в Нейлс-баре Nude на зарплату 15-25 тыс. грн. Обещают предоставить материалы для работы и качественную новую технику для стерилизации инструментов, но сами инструменты в мастера должны быть.

Ужгородская пивная ресторация "Клепач" ищет шеф-повара. Это молодое заведение, поэтому на должности нужно будет начать с самого начала - составить меню, обучить персонал, настроить процессы. Обещанная зарплата составляет 25 тыс. грн.

Гостинично-ресторанной компании "Ильзас Групп" нужен су-шеф. Работать надо будет в Киеве. В вакансии указано зарплату 32-35 тыс. грн.

При выборе страны для трудовой миграции украинцы предпочитают государства ЕС. Большинство работников выезжает на сезонные работы, однако каждый 3-й ищет место на более долгий срок.