То, что большинство украинцев получают субсидии, является ненормальной ситуацией - министр

Субсидії пригнічують гідність громадян. Фото: pixabay.com

Ситуацию, когда большинство украинцев получают субсидии, и. о. министра энергетики Юрий Витренко назвал ненормальной.

Он отметил, что субсидии подавляют достоинство граждан. Они чувствуют себя бедными, пишет Obozrevatel.

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"Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите, вы бедные", - заявил Юрий Витренко во время пресс-конференции 22 января.

Министр призывает находить механизмы, которые снимут психологическое напряжение на получателей субсидий и позволят им чувствовать себя лучше.

"У нас Революция достоинства была 2014 года, понимаете? Поэтому давайте такие моменты учитывать. Давайте находить механизмы, которые все же дают людям чувствовать себя лучше. У них и так плохая жизнь для того, чтобы еще больше делать ее некомфортной", - резюмировал он.

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