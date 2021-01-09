Тарифы на газ могут вырасти

Средняя цена на топливо в Украине в период с декабря 2020 по январь 2021 выросла на 16,4% до 7,5 грн за кубометр. Фото: Reuters

Цена на газ для населения может вырасти. Это связано с повышением стоимости топлива на голландском хабе.

Свежие цены были приведены в данных котировок Украинской энергетической биржи. Средняя цена на топливо в Украине в период с декабря 2020 по январь 2021 выросла на 16,4% до 7,5 грн за кубометр.

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Повышение стоимости на 14,6% было также зафиксировано на голландском хабе TTF, через что тариф на газ для бытовых потребителей в ближайшее время может возрасти. Если сейчас минимальная стоимость голубого топлива для Украинских колеблется около 7 грн за куб, то уже в феврале он может подорожать до 8 гривен.

Но после запуска рынка газа украинцы могут существенно экономить на газе, самостоятельно выбирая себе поставщика топлива, а в одном многоквартирном доме может быть несколько таких поставщиков.