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пятница, 04 декабря 2020 18:04

Тарифы на доставку газа планируют повысить на 80%

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Тарифы на доставку газа планируют повысить на 80%
Предполагается, что в 20 компаниях тарифы вырастут на 12-183%. Фото: pexels.com

Тарифы подавляющего большинства облгазов на доставку газа значительно возрастут. В среднем повышение произойдет на уровне 80%.

Предполагается, что в 20 компаниях тарифы вырастут на 12-183%. Самым маленьким, на 12%, повышение будет в компании Киевгаз, а самым большим, +183% - в Тернопольгоргазе. Снижение тарифов планируется только в двух компаниях: Спектргаз - на 3% и НГХП Сера - на 15%, передает Лига.

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Впрочем, НКРЕКП примет окончательное решение после сбора и анализа предложений. Состоятся общественные обсуждения по утверждению новых тарифов. Решение регулятора начнет действовать не ранее 1 января 2021 года.

С августа в Украине действует рынок газа. Украинцы могут самостоятельно выбирать и менять поставщиков. На самом рынке растет конкуренция, которая сдерживает рост тарифов.

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Дата
04
декабря

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